Antoni Klimek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoni Klimek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoni Klimek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoni Klimek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoni Klimek 4 Ağustos 2002 tarihinde Wrocław şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Antoni Klimek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoni Klimek Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INNfootball yapmaktadır. Antoni Klimek, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odra Opole futbol takımında oynamaktadır. Odra Opole takımına 10 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır. Antoni Klimek'nin Odra Opole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoni Klimek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoni Klimek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoni Klimek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoni Klimek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Odra Opole II

10 Haziran 2021 yılında Odra Opole

Antoni Klimek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoni Klimek şuan Odra Opole takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antoni Klimek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AP Reissa Poznań, Śląsk Wrocław, Wisła Kraków

Polonya U20 takımında 17 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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