Antoni Kozubal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoni Kozubal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoni Kozubal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoni Kozubal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoni Kozubal 18 Ağustos 2004 tarihinde Krosno şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Antoni Kozubal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoni Kozubal Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. Antoni Kozubal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Antoni Kozubal'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antoni Kozubal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoni Kozubal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoni Kozubal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoni Kozubal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2020 yılında Lech Poznan II

27 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

13 Ocak 2022 yılında Gornik Polk.

30 Haziran 2022 yılında Lech Poznan

Antoni Kozubal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoni Kozubal şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antoni Kozubal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Beniaminek Krosno

Polonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 21 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 8 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 10 numaralı formasıyla 17 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Polska U14 takımında 8 numaralı formasıyla 30 Eylül 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 8 numaralı formasıyla 20 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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