Antoni Kulawiak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antoni Kulawiak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antoni Kulawiak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antoni Kulawiak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antoni Kulawiak 26 Ocak 2005 tarihinde Kraków şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Antoni Kulawiak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antoni Kulawiak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına - tarihinde katılmıştır. Antoni Kulawiak'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antoni Kulawiak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antoni Kulawiak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antoni Kulawiak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antoni Kulawiak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antoni Kulawiak şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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