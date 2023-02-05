Antonin Bobichon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Bobichon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Bobichon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Bobichon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Bobichon 14 Eylül 1995 tarihinde Bagnols-sur-Cèze şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Bobichon Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LIAN Sports Group yapmaktadır. Antonin Bobichon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stade Lavallois futbol takımında oynamaktadır. Stade Lavallois takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonin Bobichon'nin Stade Lavallois ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonin Bobichon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoninbobichon/

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Antonin Bobichon Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonin Bobichon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonin Bobichon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Bobichon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2016 yılında CA Bastia

30 Haziran 2017 yılında Nîmes Olympique

29 Ağu 2019 yılında Angers SCO

7 Ocak 2022 yılında AS Nancy

30 Haziran 2022 yılında Angers SCO

6 Ocak 2023 yılında Stade Lavallois

Antonin Bobichon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Bobichon şuan Stade Lavallois takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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