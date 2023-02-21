Antonin Fantis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Fantis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Fantis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Fantis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Fantis 15 Nisan 1992 tarihinde Praha şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Fantiš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Fantis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jan Levy yapmaktadır. Antonin Fantis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Trinity Zlin futbol takımında oynamaktadır. FC Trinity Zlin takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Antonin Fantis'nin FC Trinity Zlin ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonin Fantis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Fantis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonin Fantis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Fantis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2010 yılında Banik Ostrava

1 Ocak 2014 yılında FK Jablonec

1 Temmuz 2015 yılında Fastav Zlin

31 Aralık 2015 yılında Jablonec

1 Ocak 2016 yılında Fastav Zlin

1 Eylül 2017 yılında 1.FK Příbram

30 Haziran 2018 yılında Fastav Zlin

4 Temmuz 2018 yılında 1.FK Příbram

1 Temmuz 2019 yılında Fastav Zlin

Antonin Fantis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Fantis şuan FC Trinity Zlin takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonin Fantis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bohemians Praha 1905 (1998-2001), 1.FK Příbram (2001-2008)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 10 numaralı formasıyla 21 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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