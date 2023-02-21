Antonin Kinsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Kinsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Kinsky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Kinsky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Kinsky 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Kinský şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Kinsky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonin Kinsky'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonin Kinsky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Kinsky isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonin Kinsky Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Kinsky futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dukla B

1 Ocak 2021 yılında Dukla Prag

28 Temmuz 2021 yılında Slavia Prag

1 Şubat 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2022 yılında Slavia Prag

14 Temmuz 2022 yılında MFK Vyskov

30 Haziran 2023 yılında Slavia Prag

Antonin Kinsky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Kinsky şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Tempo Praha (2009 - 2017)FC Bohemians Praha 1905 (2017 - 2018)FK Dukla Praha (2018 - 2020)

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