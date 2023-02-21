Antonin Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Svoboda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonin Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonin Svoboda ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonin Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Svoboda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonin Svoboda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Svoboda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Svoboda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Svoboda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Svoboda 14 Mart 2002 tarihinde Brno şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Svoboda şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Svoboda Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Antonin Svoboda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sellier & Bellot Vlasim futbol takımında oynamaktadır. FC Sellier & Bellot Vlasim takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Antonin Svoboda'nin FC Sellier & Bellot Vlasim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonin Svoboda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Svoboda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonin Svoboda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Svoboda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2018 yılında AKA Salzb. U18

1 Ağustos 2020 yılında FC Liefering

1 Temmuz 2021 yılında Karvina

19 Ağustos 2022 yılında Vlasim

30 Haziran 2023 yılında Karvina

Antonin Svoboda kimdir

Antonin Svoboda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Svoboda şuan FC Sellier & Bellot Vlasim takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Zbrojovka Brno (2008 - 2018)

Antonin Svoboda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 15 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonin Svoboda nereli

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