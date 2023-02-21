Antonin Vanicek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonin Vanicek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonin Vanicek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonin Vanicek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonin Vanicek 22 Nisan 1998 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Antonín Vaníček şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonin Vanicek Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonin Vanicek'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonin Vanicek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonin Vanicek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonin Vanicek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonin Vanicek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2021 yılında Jablonec

18 Şubat 2022 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2022 yılında Mlada Boleslav

Antonin Vanicek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonin Vanicek şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonin Vanicek Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FSC Libuš (2005 - 2007)SK Sparta Krč (2007 - 2008)FC Bohemians Praha 1905 (2008 - 2016)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 22 numaralı formasıyla 11 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 22 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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