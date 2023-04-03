Antonino Pedalino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonino Pedalino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antonino Pedalino kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonino Pedalino ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.