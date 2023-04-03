Antonino Pedalino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonino Pedalino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonino Pedalino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Antonino Pedalino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Antonino Pedalino 11 Ağustos 2005 tarihinde Catania şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İtalya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Antonino Pedalino Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonino Pedalino, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cosenza Primavera futbol takımında oynamaktadır. Cosenza Primavera takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonino Pedalino'nin Cosenza Primavera ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Antonino Pedalino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Antonino Pedalino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Eylül 2020 yılında Cosenza Alt.
1 Temmuz 2021 yılında Cosenza U17
1 Temmuz 2022 yılında Cosenza U19
Antonino Pedalino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Antonino Pedalino şuan Cosenza Primavera takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Calcio Catania (2018-2020)
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.