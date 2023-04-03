Antonio Aranda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Aranda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Aranda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Aranda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Aranda 7 Ekim 2000 tarihinde Huétor Vega şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio José Aranda Subiela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Aranda Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Antonio Aranda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Aranda'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Aranda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/aranda10s

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Antonio Aranda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Aranda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Aranda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Aranda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Granada Juv. A

1 Temmuz 2019 yılında Recre Granada

28 Temmuz 2021 yılında Barcelona B

Antonio Aranda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Aranda şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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