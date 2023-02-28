Antonio Bareiro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Bareiro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Bareiro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Bareiro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Bareiro 24 Nisan 1989 tarihinde Caazapá şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Bareiro Álvarez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Bareiro Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Field Management yapmaktadır. Antonio Bareiro, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Libertad Asunción futbol takımında oynamaktadır. Club Libertad Asunción takımına 6 Ocak 2014 tarihinde katılmıştır. Antonio Bareiro'nin Club Libertad Asunción ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Bareiro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antoniobareiro/

Haberin Devamı

Antonio Bareiro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Bareiro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Bareiro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Bareiro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında General Diaz

6 Ocak 2014 yılında Libertad

Antonio Bareiro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Bareiro şuan Club Libertad Asunción takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Bareiro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 20 numaralı formasıyla 2 Temmuz 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.