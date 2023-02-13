Antonio Blanco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Blanco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Blanco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Blanco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Blanco 23 Temmuz 2000 tarihinde Montalbán şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio Blanco Conde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Blanco Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Best of You yapmaktadır. Antonio Blanco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Alavés futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Alavés takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Blanco'nin Deportivo Alavés ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Blanco Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonio_6blanco/

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Antonio Blanco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Blanco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Blanco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Blanco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

1 Temmuz 2017 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2019 yılında RM Kastilya

1 Temmuz 2022 yılında Real

18 Ağu 2022 yılında Cádiz CF

11 Ocak 2023 yılında Real

12 Ocak 2023 yılında Alavés

30 Haziran 2023 yılında Real

Antonio Blanco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Blanco şuan Deportivo Alavés takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Blanco Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Montalbán (2007-2010), Seneca (2010-2013)

İspanya takımında 16 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

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