Antonio Bordusanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Bordusanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Bordusanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Bordusanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Bordusanu 10 Ağustos 2004 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Alexandru Borduşanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Bordusanu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Bordusanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Bordusanu'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Bordusanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Bordusanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Bordusanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Bordusanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FC Dinamo

Antonio Bordusanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Bordusanu şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Bordusanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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