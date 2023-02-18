Antonio Borsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Borsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Borsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Borsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Borsic 19 Eylül 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Boršić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Borsic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Antonio Borsic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Borsic'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Borsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Borsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Borsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Borsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında NK Zagreb U17

1 Temmuz 2012 yılında NK Zagreb U19

22 Ağu 2014 yılında NK Vrapce

24 Temmuz 2015 yılında NK Rudes

26 Temmuz 2019 yılında NK Dubrava ZG

8 Temmuz 2021 yılında NK Rudes

Antonio Borsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Borsic şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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