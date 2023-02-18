Antonio Bosec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Bosec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Bosec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Bosec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Bosec 28 Ağu 1997 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Bosec Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Love Players yapmaktadır. Antonio Bosec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 27 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Bosec'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Bosec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Bosec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Bosec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Bosec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2016 yılında Inter Zapresic

27 Ocak 2021 yılında Slaven Belupo

Antonio Bosec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Bosec şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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