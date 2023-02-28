Antonio Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Castillo 15 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Andrés Castillo Navarrete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Castillo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ALTIUS yapmaktadır. Antonio Castillo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Antonio Castillo'nin Huachipato FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Castillo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Castillo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Valdivia

1 Temmuz 2019 yılında Huachipato

Antonio Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Castillo şuan Huachipato FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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