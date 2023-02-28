Antonio Ceza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Ceza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Ceza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Antonio Ceza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Antonio Ceza 23 Kasım 2002 tarihinde Providencia şehrinde doğmuştur. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Alejandro Ceza Gavilán şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Antonio Ceza Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TRDS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD Palestino futbol takımında oynamaktadır. CD Palestino takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Ceza'nin CD Palestino ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Antonio Ceza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Antonio Ceza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Temmuz 2022 yılında San Antonio
31 Aralık 2022 yılında Palestino U19
1 Ocak 2023 yılında Palestino
Antonio Ceza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Antonio Ceza şuan CD Palestino takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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