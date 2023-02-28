Antonio Ceza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Ceza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antonio Ceza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Ceza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.