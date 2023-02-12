Antonio Colak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Colak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Colak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Colak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Colak 17 Eylül 1993 tarihinde Ludwigsburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Hırvatistan,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Antonio-Mirko Čolak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Colak Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON yapmaktadır. Antonio Colak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Colak'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio Colak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/antonio_colak/

Antonio Colak Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Colak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Colak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Colak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında S. Kickers Alt.

1 Temmuz 2008 yılında SGV Freib. U17

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2011 yılında Karlsruhe U19

1 Temmuz 2012 yılında Nürnberg II

24 Şubat 2014 yılında Nürnberg

20 Ağu 2014 yılında Lechia Gdansk

30 Haziran 2015 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2015 yılında Hoffenheim

4 Ağu 2015 yılında 1.FC K'lautern

30 Haziran 2016 yılında Hoffenheim

25 Temmuz 2016 yılında Darmstadt 98

30 Haziran 2017 yılında Hoffenheim

3 Temmuz 2017 yılında FC Ingolstadt

10 Ocak 2018 yılında Hoffenheim

30 Ocak 2018 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2019 yılında Hoffenheim

5 Temmuz 2019 yılında HNK Rijeka

22 Eylül 2020 yılında PAOK

6 Mart 2021 yılında Malmö FF

31 Aralık 2021 yılında PAOK

7 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

Antonio Colak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Colak şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Colak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SGV Freiberg (1997-2000)

Hırvatistan takımında 19 numaralı formasıyla 11 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 17 numaralı formasıyla 8 Şubat 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 6 gol atmıştır.

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