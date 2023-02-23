Antonio Cruceru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Cruceru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Cruceru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Cruceru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Cruceru 21 Temmuz 1996 tarihinde Filiași şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Ovidiu Cruceru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Cruceru Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TG World yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Cruceru'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Cruceru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Cruceru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Cruceru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Cruceru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2015 yılında Chindia

31 Aralık 2015 yılında Academia Hagi

6 Ocak 2016 yılında SCM Pitești

30 Haziran 2016 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul

1 Şubat 2017 yılında Ac. Clinceni

30 Haziran 2017 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2017 yılında FC Arges

31 Aralık 2017 yılında FC Viitorul

1 Ocak 2018 yılında V. T. Măgurele

30 Haziran 2018 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2018 yılında Petrolul

8 Ocak 2019 yılında FC Viitorul

9 Ocak 2019 yılında AFC Turris

10 Temmuz 2019 yılında FC Farul 1920

1 Temmuz 2021 yılında Unirea Slobozia

26 Ocak 2023 yılında Otelul Galati

Antonio Cruceru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Cruceru şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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