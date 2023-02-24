Antonio Delaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Delaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Delaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Delaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Delaj 6 Eylül 2003 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Delaj Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Delaj'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio Delaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Delaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Delaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Delaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında KF Vllaznia U19

30 Ağustos 2022 yılında KF Vllaznia

Antonio Delaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Delaj şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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