Antonio Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Diaz 26 Nisan 2000 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Alejandro Díaz Campos şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Diaz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Antonio Diaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD O'Higgins futbol takımında oynamaktadır. CD O'Higgins takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Antonio Diaz'nin CD O'Higgins ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Diaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonioo.diaz11/

Antonio Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonio Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında O'Higgins

Antonio Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Diaz şuan CD O'Higgins takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.