Antonio Djakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Djakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Djakovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Djakovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Djakovic 12 Haziran 2001 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Đaković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Djakovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Djakovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Sibenik futbol takımında oynamaktadır. HNK Sibenik takımına - tarihinde katılmıştır. Antonio Djakovic'nin HNK Sibenik ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Djakovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Djakovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Djakovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Djakovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında HNK Sibenik U17

1 Temmuz 2018 yılında HNK Sibenik U19

26 Ağu 2019 yılında Zagora Unesic

30 Haziran 2020 yılında HNK Sibenik

6 Ağu 2020 yılında Cibalia

30 Haziran 2021 yılında HNK Sibenik

Antonio Djakovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Djakovic şuan HNK Sibenik takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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