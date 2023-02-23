Antonio Dominguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dominguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Dominguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Dominguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Dominguez 4 Nisan 1993 tarihinde Punta Umbría şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Domínguez Sacramento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Dominguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Antonio Dominguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Dominguez'nin GKS Tychy ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Dominguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Dominguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Dominguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Dominguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Recr. Huelva B

1 Temmuz 2015 yılında Recr. Huelva

10 Ocak 2018 yılında R. Valladolid B

1 Temmuz 2018 yılında Real Valladolid

31 Ağustos 2018 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2019 yılında Real Valladolid

25 Temmuz 2019 yılında Algeciras CF

31 Ocak 2020 yılında LKS Lodz

1 Temmuz 2022 yılında GKS Tychy

Antonio Dominguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Dominguez şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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