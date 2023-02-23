Antonio Dumitru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Dumitru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Dumitru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Dumitru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Dumitru 2 Kasım 2004 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Mihai Dumitru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Dumitru Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Dumitru, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına - tarihinde katılmıştır. Antonio Dumitru'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Dumitru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Dumitru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Dumitru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Dumitru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2021 yılında Corvinul

30 Haziran 2022 yılında ACSM Poli Iasi

Antonio Dumitru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Dumitru şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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