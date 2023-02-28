Antonio Galeano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Galeano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Galeano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Galeano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Galeano 22 Mart 2000 tarihinde Asunción şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Javier Galeano Ferreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Galeano Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ENGELMAN SPORTS LTD yapmaktadır. Antonio Galeano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cerro Porteño futbol takımında oynamaktadır. Club Cerro Porteño takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Galeano'nin Club Cerro Porteño ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Galeano Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Galeano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Galeano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Galeano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında São Paulo

31 Aralık 2021 yılında Rubio Ñú

18 Şubat 2022 yılında Cerro Porteño

Antonio Galeano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Galeano şuan Club Cerro Porteño takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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