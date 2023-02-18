Antonio Galesic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Galesic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Galesic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Galesic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Galesic 15 Nisan 2003 tarihinde Zadar şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Galešić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Galesic Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Galesic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Rijeka futbol takımında oynamaktadır. HNK Rijeka takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Galesic'nin HNK Rijeka ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Galesic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Galesic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Antonio Galesic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Galesic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Zadar U17

7 Şubat 2020 yılında HNK Rijeka U17

1 Temmuz 2020 yılında HNK Rijeka U19

1 Temmuz 2022 yılında HNK Rijeka

Antonio Galesic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Galesic şuan HNK Rijeka takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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