Antonio Georgiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Georgiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Georgiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Georgiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Georgiev 26 Ekim 1997 tarihinde Yambol şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антонио Георгиев Георгиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Georgiev Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Emerald Sports Consult yapmaktadır. Antonio Georgiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Georgiev'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Georgiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Georgiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Georgiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Georgiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında B. Galabovo

1 Ocak 2018 yılında Tsarsko Selo

1 Temmuz 2021 yılında Botev Vratsa

Antonio Georgiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Georgiev şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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