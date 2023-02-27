Antonio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Gomes 29 Ağustos 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da António Pedro Pina Gomes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Gomes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Antonio Gomes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Gomes'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Rodange 91

29 Ağustos 2016 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2017 yılında Atalanta U19

2 Eylül 2019 yılında Pescara U19

17 Temmuz 2020 yılında Oliveirense

31 Ağustos 2021 yılında Titus Petange

Antonio Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Gomes şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Amora, F91 Rodange, Atalanta Bergamo, Delfino Pescara

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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