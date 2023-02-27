Antonio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Gomes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Antonio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Gomes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Gomes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Gomes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Gomes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Gomes 29 Ağustos 2000 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Portekiz,Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da António Pedro Pina Gomes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Gomes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Entourage Sports yapmaktadır. Antonio Gomes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 31 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Gomes'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Gomes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Gomes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Gomes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Gomes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Rodange 91

29 Ağustos 2016 yılında Atalanta U17

1 Temmuz 2017 yılında Atalanta U19

2 Eylül 2019 yılında Pescara U19

17 Temmuz 2020 yılında Oliveirense

31 Ağustos 2021 yılında Titus Petange

Antonio Gomes kimdir

Antonio Gomes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Gomes şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Amora, F91 Rodange, Atalanta Bergamo, Delfino Pescara

Antonio Gomes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz A19 takımında 19 numaralı formasıyla 11 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 14 numaralı formasıyla 25 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 18 numaralı formasıyla 7 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Gomes nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son Haberler
Emmanuel Lapierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Lapierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Emmanuel Lapierre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Lapierre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shunta Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunta Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Shunta Tanaka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shunta Tanaka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Almir Klica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Klica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Almir Klica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Almir Klica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akito Fukumori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akito Fukumori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akito Fukumori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akito Fukumori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Çok Okunanlar
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem bölgesindeki salgın hastalıklarına ilişkin açıklamada bulundu!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Sağanak yağışa ve toz taşınımına dikkat!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Sapanca Bungalov evlerinde facia! Genç çiftin tatili ölüm getirdi!
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi