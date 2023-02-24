Antonio İlieski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio İlieski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio İlieski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio İlieski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio İlieski 23 Temmuz 1996 tarihinde Gostivar şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Антонио Илиески şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio İlieski Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 21FM yapmaktadır. Antonio İlieski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kukësi futbol takımında oynamaktadır. FK Kukësi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio İlieski'nin FK Kukësi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio İlieski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio İlieski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio İlieski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio İlieski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Euromilk GL

1 Temmuz 2017 yılında Makedonija

20 Temmuz 2018 yılında Gostivar

1 Temmuz 2019 yılında Tikves

16 Temmuz 2020 yılında Korabi Debar

1 Temmuz 2021 yılında Renova

1 Temmuz 2022 yılında FK Kukësi

Antonio İlieski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio İlieski şuan FK Kukësi takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

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