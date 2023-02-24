Antonio İvancic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio İvancic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio İvancic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio İvancic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio İvancic 25 Mayıs 1995 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Ivančić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio İvancic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Antonio İvancic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HSK Zrinjski Mostar futbol takımında oynamaktadır. HSK Zrinjski Mostar takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio İvancic'nin HSK Zrinjski Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio İvancic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio İvancic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonio İvancic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio İvancic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında HASK ZG U17

19 Ağustos 2011 yılında Dragovoljac U17

1 Temmuz 2012 yılında Dragovoljac U19

8 Ağustos 2014 yılında NK Trnje Zagreb

24 Temmuz 2015 yılında NK Rudes

20 Temmuz 2018 yılında NK Istra

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2023 yılında Zrinjski Mostar

Antonio İvancic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio İvancic şuan HSK Zrinjski Mostar takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.