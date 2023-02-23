Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Jakolis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Jakolis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jakolis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Jakolis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Jakolis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Jakolis 28 Şubat 1992 tarihinde Varaždin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Jakoliš şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Jakolis Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGICO SPORTS yapmaktadır. Antonio Jakolis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Jakolis'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Jakolis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Jakolis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Jakolis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Jakolis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında HNK Sibenik

1 Ocak 2012 yılında Dnipro

1 Şubat 2012 yılında Kryvbas

30 Haziran 2012 yılında Dnipro

1 Temmuz 2012 yılında Kryvbas

21 Ocak 2013 yılında Hajduk Split

11 Temmuz 2013 yılında Mouscron

27 Ocak 2014 yılında NK Zadar

1 Temmuz 2014 yılında CFR Cluj

31 Ağustos 2016 yılında Steaua Bucarest

24 Temmuz 2017 yılında Apol. Limassol

30 Haziran 2018 yılında FCSB

31 Ocak 2019 yılında APOEL Nikosia

3 Ekim 2020 yılında Panetolikos

10 Ağustos 2021 yılında HNK Sibenik

1 Temmuz 2022 yılında FC Arges

Antonio Jakolis kimdir

Antonio Jakolis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Jakolis şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Šibenik (-2012)

Antonio Jakolis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Jakolis nereli

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