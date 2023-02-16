Antonio Jonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Jonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Jonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Jonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Jonjic 2 Ağu 1999 tarihinde Ludwigshafen am Rhein şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Jonjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Jonjic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH yapmaktadır. Antonio Jonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erzgebirge Aue futbol takımında oynamaktadır. Erzgebirge Aue takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Antonio Jonjic'nin Erzgebirge Aue ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Jonjic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonioooyaya/

Antonio Jonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Jonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Jonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Jonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında K'lautern Alt.

1 Temmuz 2015 yılında K'lautern U17

1 Temmuz 2016 yılında K'lautern U19

1 Temmuz 2018 yılında K'lautern II

1 Ocak 2019 yılında 1.FC K'lautern

5 Ekim 2020 yılında Aue

Antonio Jonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Jonjic şuan Erzgebirge Aue takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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