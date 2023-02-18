Antonio Kacunko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Kacunko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Kacunko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Kacunko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Kacunko 10 Ağu 2000 tarihinde Sinj şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Kaćunko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Kacunko Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Kacunko, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Antonio Kacunko'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Kacunko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Kacunko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Kacunko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Kacunko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2016 yılında RNK Split U17

1 Temmuz 2017 yılında RNK Split U19

1 Temmuz 2018 yılında RNK Split

2 Ağu 2019 yılında NK Solin

Antonio Kacunko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Kacunko şuan NK Solin takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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