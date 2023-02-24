Antonio Laskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Laskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Laskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Laskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Laskov 1 Temmuz 1991 tarihinde Sandanski şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Антонио Атанасов Ласков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Laskov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Laskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sozopol futbol takımında oynamaktadır. Sozopol takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Antonio Laskov'nin Sozopol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Laskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Laskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Laskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Laskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2011 yılında Bansko

1 Şubat 2012 yılında Bdin Vidin

1 Ağustos 2012 yılında Pirin Razlog

1 Mart 2013 yılında S. Simitli

1 Temmuz 2013 yılında Vihren

19 Ağustos 2016 yılında Xaghra Utd.

8 Ağustos 2017 yılında Vihren

1 Temmuz 2018 yılında Sozopol

1 Ekim 2019 yılında Bangl. Police

1 Temmuz 2020 yılında Sozopol

Antonio Laskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Laskov şuan Sozopol takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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