Antonio Luisi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Luisi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Luisi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Luisi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Luisi 7 Ekim 1994 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Luisi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Luisi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Progrès Niederkorn futbol takımında oynamaktadır. FC Progrès Niederkorn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Luisi'nin FC Progrès Niederkorn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Luisi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Luisi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Luisi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Luisi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2013 yılında Differdange 03

1 Temmuz 2017 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2018 yılında Jeunesse Esch

30 Haziran 2019 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2020 yılında Pr. Niederkorn

30 Haziran 2021 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2021 yılında Pr. Niederkorn

Antonio Luisi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Luisi şuan FC Progrès Niederkorn takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Luisi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Union Luxembourg(-2005), RFCU Luxemburg (2005-2011)

Lüksemburg takımında 22 numaralı formasıyla 14 Ağustos 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U21 takımında 10 numaralı formasıyla 11 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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