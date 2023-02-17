Antonio Majcenic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Majcenic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Majcenic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Majcenic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Majcenic 22 Ocak 1999 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Majcenić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Majcenic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Majcenic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rogaska futbol takımında oynamaktadır. NK Rogaska takımına 21 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Majcenic'nin NK Rogaska ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Majcenic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Majcenic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Majcenic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Majcenic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Temmuz 2013 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2014 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2016 yılında Lokomotiva U19

3 Ağu 2018 yılında NK Sesvete

30 Haziran 2020 yılında NK Lokomotiva

12 Ağu 2020 yılında NK Zagorec

21 Ocak 2022 yılında NK Rogaska

Antonio Majcenic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Majcenic şuan NK Rogaska takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Majcenic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nk Zagorec Krapina

Hırvatistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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