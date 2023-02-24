Antonio Mance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Mance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Mance kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Mance ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Mance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Mance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Mance kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Mance Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Mance adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Mance Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Mance 7 Ağustos 1995 tarihinde Rijeka şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Mance Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kas-Consulting d.o.o yapmaktadır. Antonio Mance, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Debreceni VSC futbol takımında oynamaktadır. Debreceni VSC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Mance'nin Debreceni VSC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Mance Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Mance isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Mance Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Mance futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2013 yılında Istra 1961 U19

3 Ocak 2014 yılında NK Istra

11 Ağustos 2014 yılında NK Pomorac

17 Kasım 2014 yılında NK Istra

31 Temmuz 2015 yılında NK Domzale

8 Şubat 2017 yılında AS Trencin

31 Ocak 2019 yılında FC Nantes

30 Haziran 2019 yılında AS Trencin

5 Temmuz 2019 yılında NK Osijek

10 Ağustos 2020 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2021 yılında NK Osijek

25 Ağustos 2021 yılında Aue

27 Ocak 2022 yılında NK Osijek

26 Ocak 2023 yılında Debrecen

Antonio Mance kimdir

Antonio Mance Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Mance şuan Debreceni VSC takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Mance Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Mance nereli

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