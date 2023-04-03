Antonio Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Antonio Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Mariani ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.