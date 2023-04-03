Antonio Mariani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Mariani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Mariani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Antonio Mariani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Antonio Mariani 10 Ağustos 2001 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da António Alvaro Mariani Reis şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Antonio Mariani Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Mariani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Mariani'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Antonio Mariani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Antonio Mariani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Boavista U19
1 Temmuz 2020 yılında Oliveira Douro
1 Ekim 2022 yılında Leixões A23
Antonio Mariani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Antonio Mariani şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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