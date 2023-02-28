Antonio Marin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Marin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Marin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Marin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Marin 21 Temmuz 1999 tarihinde Concepción şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Marín Colmán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Marin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Antonio Marin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 4 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Marin'nin Guaireña FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Marin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Marin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Marin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Marin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Guaraní

1 Temmuz 2019 yılında Luqueño

31 Aralık 2019 yılında Guaraní

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

8 Ekim 2020 yılında Guaraní

4 Ocak 2022 yılında Guaireña FC

30 Haziran 2023 yılında Guaraní

Antonio Marin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Marin şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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