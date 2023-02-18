Antonio Mauric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Mauric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Mauric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Mauric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Mauric 4 Kasım 2003 tarihinde Pula şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Maurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Mauric Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Mauric, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Mauric'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Antonio Mauric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Mauric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Mauric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Mauric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında Rudar Labin U19

19 Temmuz 2019 yılında Istra 1961 U17

1 Temmuz 2020 yılında Istra 1961 U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Antonio Mauric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Mauric şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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