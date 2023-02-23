Antonio Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Milic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Milic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Milic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Milic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Milic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Milic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Milic 10 Mart 1994 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Milić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Milic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TTMA yapmaktadır. Antonio Milic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 10 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Antonio Milic'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Antonio Milic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Milic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Milic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Milic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2011 yılında Hajduk Split

1 Ocak 2015 yılında KV Oostende

1 Temmuz 2018 yılında RSC Anderlecht

30 Ağustos 2019 yılında Rayo Vallecano

30 Haziran 2020 yılında RSC Anderlecht

10 Ocak 2021 yılında Lech Poznan

Antonio Milic kimdir

Antonio Milic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Milic şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Antonio Milic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 3 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 3 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Antonio Milic nereli

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