Antonio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Oviedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Oviedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Oviedo 1 Eylül 1996 tarihinde Juan Lacaze şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Uruguay uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Oviedo Cortizo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Oviedo Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Oviedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tacuary Football Club futbol takımında oynamaktadır. Tacuary Football Club takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Oviedo'nin Tacuary Football Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Oviedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Oviedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Oviedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Oviedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Miramar

1 Ağustos 2017 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2019 yılında Sportivo Iteno

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

15 Şubat 2021 yılında Rubio Ñú

10 Ocak 2022 yılında CS Ameliano

1 Ocak 2023 yılında Tacuary FBC

Antonio Oviedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Oviedo şuan Tacuary Football Club takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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