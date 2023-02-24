Antonio Pavic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Pavic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Pavic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Pavic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Pavic 18 Kasım 1994 tarihinde Frankfurt am Main şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Hırvatistan,Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Pavić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Pavic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D-Sport Consulting yapmaktadır. Antonio Pavic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Velez Mostar futbol takımında oynamaktadır. FK Velez Mostar takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Pavic'nin FK Velez Mostar ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Pavic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Pavic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Pavic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Pavic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

14 Ocak 2013 yılında NK Osijek

14 Ağustos 2015 yılında FC Koper

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Şubat 2017 yılında NK Istra

1 Temmuz 2018 yılında Zeljeznicar

2 Ağustos 2020 yılında Shkendija

30 Ağustos 2021 yılında Kulüpsüz

5 Ocak 2022 yılında Gzira Utd.

1 Temmuz 2022 yılında Velez Mostar

Antonio Pavic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Pavic şuan FK Velez Mostar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Pavic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (2004-2013)

Hırvatistan U21 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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