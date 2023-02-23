Antonio Perera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Perera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Perera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Perera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Perera 8 Haziran 1997 tarihinde Novelda del Guadiana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Perera Calderón şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Perera Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Perera, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv takımına 5 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Perera'nin Botev Plovdiv ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Antonio Perera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Perera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Perera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Perera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Extremadura B

9 Kasım 2017 yılında Depor. Alavés B

1 Temmuz 2020 yılında Alavés

26 Ağustos 2020 yılında NK Istra

30 Mayıs 2022 yılında Alavés

5 Ağustos 2022 yılında Botev Plovdiv

Antonio Perera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Perera şuan Botev Plovdiv takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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