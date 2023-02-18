Antonio Perosevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Perosevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Perosevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Perosevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Perosevic 6 Mart 1992 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Perošević şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Perosevic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Antonio Perosevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Perosevic'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Perosevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Perosevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonio Perosevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Perosevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek

30 Ağu 2017 yılında Puskás AFC

5 Temmuz 2018 yılında Ittihad Kalba

30 Haziran 2019 yılında Puskás AFC

30 Ağu 2019 yılında Újpest FC

1 Temmuz 2021 yılında SC East Bengal

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Slaven Belupo

Antonio Perosevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Perosevic şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Antonio Perosevic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Osijek (2003-2011)

Hırvatistan takımında 11 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.