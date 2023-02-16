Antonio Pio İervolino kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Pio İervolino Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Pio İervolino adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Pio İervolino Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Pio İervolino 23 Mayıs 2003 tarihinde San Gennaro Vesuviano şehrinde doğmuştur. İtalya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Pio İervolino Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vigo Global Sport Services Srl yapmaktadır. Antonio Pio İervolino, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Salernitana 1919 futbol takımında oynamaktadır. US Salernitana 1919 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Pio İervolino'nin US Salernitana 1919 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Pio İervolino Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Pio İervolino isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Antonio Pio İervolino Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Pio İervolino futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında Novara U19

28 Ağu 2021 yılında Imolese U19

19 Ocak 2022 yılında Salernitana U19

1 Temmuz 2022 yılında Salernitana

Antonio Pio İervolino Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Pio İervolino şuan US Salernitana 1919 takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.