Antonio Puertas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Puertas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Puertas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Puertas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Puertas 21 Şubat 1992 tarihinde Benahadux şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Antonio Rodríguez Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Puertas Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Antonio Puertas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Granada futbol takımında oynamaktadır. Granada takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Antonio Puertas'nin Granada ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Antonio Puertas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonio_puertas7/

Antonio Puertas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Puertas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 7.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Antonio Puertas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Puertas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2010 yılında Almería Juv. A

1 Temmuz 2011 yılında Poli Ejido

1 Temmuz 2012 yılında Granada B

1 Temmuz 2014 yılında UD Almería B

1 Temmuz 2015 yılında UD Almería

1 Temmuz 2017 yılında Granada

Antonio Puertas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Puertas şuan Granada takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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