Antonio Raguz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Raguz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Raguz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Raguz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Raguz 24 Ağustos 1999 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Raguž şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Raguz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Antonio Raguz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK GOSK Gabela futbol takımında oynamaktadır. NK GOSK Gabela takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Raguz'nin NK GOSK Gabela ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Antonio Raguz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Raguz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Antonio Raguz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Raguz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında GOSK Gabela U19

1 Temmuz 2018 yılında GOSK Gabela

9 Ağustos 2019 yılında NK Rudes

1 Eylül 2020 yılında HNK Capljina

25 Ağustos 2021 yılında Jadran Porec

28 Ocak 2023 yılında GOSK Gabela

Antonio Raguz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Raguz şuan NK GOSK Gabela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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