Antonio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Romero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Romero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Romero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Romero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Romero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Romero 16 Ocak 1997 tarihinde Barinas, Barinas şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Antonio Madreluis Romero Urquiola şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Romero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TSM833 & Club22 yapmaktadır. Antonio Romero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Antonio Romero'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Antonio Romero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Antonio Romero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Antonio Romero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Romero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Deportivo Lara

1 Temmuz 2017 yılında Sigma Olomouc

31 Aralık 2017 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2018 yılında Zamora FC

31 Aralık 2018 yılında Deportivo Lara

1 Ocak 2019 yılında Zamora FC

30 Temmuz 2019 yılında Union SG

5 Kasım 2019 yılında Zamora FC

3 Şubat 2021 yılında Once Caldas

1 Temmuz 2021 yılında Colmenarez

1 Ocak 2022 yılında Zamora FC

19 Ocak 2023 yılında Unión Comercio

Antonio Romero kimdir

Antonio Romero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Romero şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Romero nereli

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