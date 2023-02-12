Antonio Rudiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Rudiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Antonio Rudiger kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Antonio Rudiger ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Antonio Rudiger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Antonio Rudiger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Antonio Rudiger

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Antonio Rudiger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Antonio Rudiger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Antonio Rudiger 3 Mart 1993 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Almanya,Sierra Leone uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Antonio Rudiger Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSB – Spielerberatung GmbH yapmaktadır. Antonio Rudiger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Madrid futbol takımında oynamaktadır. Real Madrid takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Antonio Rudiger'nin Real Madrid ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Antonio Rudiger Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ToniRuediger

http://www.instagram.com/toniruediger/

http://www.facebook.com/toni.ruediger

Antonio Rudigerboyu ve yaşı kaç

Antonio Rudiger Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Antonio Rudiger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 40.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Antonio Rudiger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Antonio Rudiger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında Tasmania Alt.

1 Temmuz 2005 yılında Neuk. SF Alt.

1 Temmuz 2006 yılında Zehlendorf Alt.

1 Temmuz 2008 yılında B. Dortmund U17

1 Temmuz 2010 yılında B. Dortmund U19

1 Şubat 2011 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2011 yılında Stuttgart II

1 Temmuz 2012 yılında Stuttgart

19 Ağu 2015 yılında Roma

30 Haziran 2016 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2016 yılında Roma

9 Temmuz 2017 yılında Chelsea

1 Temmuz 2022 yılında Real

Antonio Rudiger kimdir

Antonio Rudiger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Antonio Rudiger şuan Real Madrid takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

VfB Sperber Neukölln (2000-2002), SV Tasmania Berlin (2002-2005), Neuköllner Sportfreunde 1907 (2005-2006), FC Hertha 03 Zehlendorf (2006-2008), Borussia Dortmund (2008-01/2011), VfB Stuttgart (02/2011-2011)

Antonio Rudiger Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Almanya takımında 2 numaralı formasıyla 13 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U18 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 4 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Antonio Rudiger nereli

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